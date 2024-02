A- A+

CARNAVAL 2024 Baile Municipal do Jaboatão foi um sucesso de público e lotou Clube Ferroviário Evento carnavalesco se consolida como mais um elemento essencial no resgate da cultura do Jaboatão

Fantasias individuais ou em grupos e muita alegria e disposição para pular e frevar. Esses foram os ingredientes que centenas de foliões levaram ao Clube Ferroviário na noite deste sábado (03) durante o Baile Municipal Inclusivo do Jaboatão dos Guararapes.

A festa contou com as apresentações de Nonô Germano, Nena Queiroga, Bloco Lírico Flabelo do Amor e Orquestra 90 Graus e os convidados Jeanny Cris, Rucca, Alisson O Príncipe e Léo Hall.



Pensado com carinho, o Baile Municipal se consolida como mais um elemento essencial no resgate da cultura do Jaboatão. Totalmente inclusiva, a festa teve um espaço acessível destinado às pessoas com deficiência, que tiveram a oportunidade de se divertir e brincar.

O Baile Municipal Inclusivo do Jaboatão contou com a decoração inspirada no Bloco Zé Pereira, Maracatu Nação Aurora Africana e Escola Rebeldes do Samba, homenageados do Carnaval 2024.



Desde o início da noite, o Clube Ferroviário começou a receber famílias, grupos de amigos e foliões que prestigiaram o Baile Municipal, dançaram e frevaram ao som das orquestras, blocos e artistas que se apresentaram no palco.

Regina Andrade, moradora de Vila Rica, comentou que é foliã apaixonada e veio, juntamente com a família, aproveitar o baile.

"É uma festa bonita, elegante. Tem muita gente fantasiada e a diversão é para todos", falou ela, que aproveitou para elogiar a organização e a segurança do evento.

Depois de abrir oficialmente o Baile Municipal, o prefeito Mano Medeiros e a primeira dama Andréa Medeiros circularam pelo salão, brincando e agradecendo as presenças dos moradores do Jaboatão.

"Esse é um momento de muita alegria. Nós temos a certeza que estamos no caminho certo. O Baile Municipal é um sucesso de público, com a população prestigiando, brincando, participando e reconhecendo o resgate da nossa cultura", destacou.

