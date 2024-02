A- A+

Baile Municipal Baile Municipal do Recife 2024 celebra protagonismo feminino no palco em sua 58ª edição A maior e mais tradicional prévia carnavalesca da Capital pernambucana acontece neste sábado (3), no Classic Hall; ingressos ainda estão à venda

A maior e mais tradicional prévia do Carnaval da cidade, o Baile Municipal do Recife realiza neste sábado (3), no Classic Hall, sua 58º edição. Neste ano o tema será: "Quem comanda a festa são elas" com o objetivo de destacar o protagonismo feminino agitando o evento. Com a presença de músicos e passistas, foram divulgados detalhes da festa nesta sexta-feira (2).

Grandes artistas como Iza, Elba Ramalho, Vanessa da Mata, Michele Melo, Lia de Itamaracá, Gerlane Lops e Nena Queiroga - além de várias da nova geração -, estarão no palco do Baile Municipal embaladas pela Orquestra Popular do Recife, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Spok Frevo Orquestra.

A cantora e compositora pernambucana Isadora Melo destacou essa participação feminina no palco do Baile Municipal e espera que essa atenção com a produção das mulheres seja recorrente.

"Eu acho que é um presente da Prefeitura esse olhar da contribuição das mulheres para a cultura e música de Pernambuco. Estou muito feliz de dividir o palco com Isaar e de ver outras grandes mulheres do meu tempo e as minhas inspirações. Temos o dever de estender essa atenção e carinho com a produção das mulheres ao longo do ano", disse Isadora.

A cantora pernambucana Isadora Melo será uma das atrações do Baile Municipal 2024. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

Evento beneficente

De acordo com o secretário de cultura da Capital pernambucano, Ricardo Mello, é o Baile Municipal que coloca a cidade do Recife de vez no clima carnavalesco. Como de costume, em 2024 o evento vai reverter o lucro arrecadado na festa para diversas instituições de caridade da cidade.

"É uma dupla alegria que a gente tem de participar de uma festa tradicional, símbolo do Carnaval, mas também sabendo que estamos ajudando entidades que fazem um trabalho social durante todo o ano", celebrou o secretário.

Ricardo Melo, secretário de cultura do Recife. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

A abertura oficial do Carnaval do Recife de 2024 acontece na quinta-feira da próxima semana, dia 8 de fevereiro, com programação em diversos polos.

Wanderley Aires e Thayane Gomes, respectivamente Rei e Rainha do Carnaval de 2024, estarão presentes no Baile Municipal.

Wanderley Aires e Thayne Gomes, Rei e Rainha do Carnaval 2024. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

Confira as atrações completas

Iza, Vanessa da Mata, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Uana, Flaira Ferro, Gerlane Lopes, Joyce Alane, Cristina Amaral, Nena Queiroga, Isadora Melo, Heloá, Gizelle Dias, Ylana, Isaar, Larissa Lisboa; com Spok Frevo Orquestra

Nega do Babado e Michele Melo; com Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Coral Edgard Moraes; com Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir.



Venda de ingressos

O valor dos ingressos se manteve igual ao de 2023: R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas), confirmando o Baile Municipal como o evento mais acessível e democrático entre as festas similares que antecedem o Carnaval.

As vendas estão sendo realizadas próprio Classic Hall, pelo site https://www.bilheteriadigital.com e nos pontos físicos do serviço, nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Esquema de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) divulgou nesta sexta-feira (2) o esquema especial de monitoramento de tráfego para o entorno do Classic Hall, na Avenida Governador Agamenon Magalhães, em virtude do Baile Municipal do Recife.

O evento será realizado neste sábado (3) e a operação da CTTU vai funcionar a partir das 15h do dia da festa até às 6h do domingo (4). Ao todo, 40 agentes de trânsito estarão no local para promover a segurança viária.

Os condutores devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento. O veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla corre o risco de ser rebocado.

