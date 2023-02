A- A+

Carnaval Baile Municipal do Recife e prévias em Olinda marcam agenda carnavalesca deste fim de semana Renda do Baile Municipal do Recife será doada para instituições sociais; veja lista na matéria

A 57ª edição do Baile Municipal do Recife, uma das prévias mais tradicionais no período carnavalesco de Pernambuco, As Virgens do Bairro Novo, em Olinda, e dezenas de prévias gratuitas marcam a agenda carnavalesca deste fim de semana para os foliões das duas cidades.

O Baile Municipal acontece neste sábado (11), no Classic Hall, com início previsto às 19h. Subirão ao palco nomes como Daniela Mercury, Marina Sena, Geraldo Azevedo, Bia Villachan e Marrom Brasileiro. Os ingressos custam R$ 50 na área da pista e R$ 600 na mesa para quatro pessoas. A renda do evento será doada para as instituições Movimento Pró-Criança, Centro Pró-Integração, Cidadania e Arte (Integrarte), Maracatu Nação Encanto da Alegria, Pão da Vida, Escola Pernambucana de Circo e a tribo indígena Tapirapé.

No domingo, às 12h, a Avenida Getúlio Vargas, em Olinda, receberá por mais um ano as “Virgens do Bairro Novo”. O evento é gratuito e aberto ao público, mas uma taxa de R$ 50 é cobrada para quem quiser participar do desfile. A música será garantida pelos artistas Avine Vinny, Priscila Senna (a Musa), Sheldon, Douglas Pegador, Tuca Barros, Roginho, Allan Dibôa, Asas da América, Som da Terra e Renato Pires.

E dezenas de outras prévias gratuitas seguirão garantindo a festa do folião neste fim de semana, tanto no Recife quanto em Olinda.

No sábado, o bloco Treme Treme, que tem concentração marcada para às 9h, na sede da Associação de Parkinson de Pernambuco, no Cordeiro, desfilará na rua. O acesso é gratuito. Outra opção sem custo, mas na Zona Norte da cidade, é a Turma da Jaqueira Segurando o Talo. Lá, o percurso é iniciado às na Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte, e encerrado na Rua de Apipucos. A música ficará por conta de Silvana Salazar, Marquinhos Balada, Novinho da Paraíba, Eduardo Moreno, Lêdo Rossi e das bandas Beleza Pura, Luará, Kebraew e Farra das Poderosas, além das orquestras de frevo e do Maracatu Rural Cruzeiro do Forte. Blocos líricos e os Papangus de Bezerros também são esperados. O bloco “Ser diferente é normal”, no Barro, também sairá às ruas. O início do desfile será às 11h, em frente ao Instituto Integrante.

No domingo, às 16h, a praça do Arsenal recebe shows no palco Frei Caneca. Uma hora depois, tem início o festival "Pré no Reggae", no Cais da Alfândega. Também às 17h, o Pátio de São Pedro recebe um encontro de Afoxés.

Em Olinda, a praça da Abolição, às 9h deste sábado (11), será envolvida pela Batucada Atômica. Às 10h entra em cena a tradicional corrida dos bonecos gigantes, no bairro do Varadouro. Às 12h, a rua Alto do Rosário, no Bonsucesso, recebe o bloco Menino do Rosário. Às 16h, o Bloco da Diversidade desfila na rua 13 de Maio, no Carmo. No Clube Atlântico, às 18h, é a vez do Projeto 50 promover diversão.

No domingo, a programação carnavalesca em Olinda começa às 10h, com Tá Maluco, na praça João Lapa. Às 13h, no Varadouro, Sombatuki anima a rua 13 de Maio. Às 14h, as Sambadeiras dão ritmo à ladeira da Misericórdia. Na rua do Piza, às 15h, Batá Kossô se apresenta. Já no período noturno, às 18h, a cantora Elaine Cristina, junto com sua banda, encerra o dia com música na praça do Carmo.

