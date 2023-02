A- A+

Carnaval 2023 Baile Municipal terá patrimônio vivo do Recife como 'abre-alas' Além das atrações musicais, 57ª edição do Baile terá outras manifestações culturais

O palco do Classic Hall recebe, nesta sexta-feira (10), os últimos ajustes para sediar a 57ª edição do Baile Municipal do Recife. A festa, que acontece neste sábado (11), terá 17 atrações musicais. Segundo a organização, além das bandas e orquestras, outras manifestações culturais serão lembradas durante o evento.

De acordo com o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello, a celebração deve unir diferentes manifestações culturais características da capital pernambucana. Os foliões devem ser recepcionados por orquestras de frevo, passistas e por Zenaide Bezerra, 73, patrimônio vivo da cidade e uma das homenageadas no Carnaval 2023.

“Temos um olhar muito carinhoso e atento à cultura popular do Recife. Ela é nossa base, que gera a matriz de toda essa diversidade que existe na cidade. Amanhã (11), quem chegar ao Classic Hall vai ser recebido por um patrimônio vivo do Recife, que vai fazer um abre-alas para essa grande festa”, afirma o secretário.





A passista Zenaide Bezerra começou a dançar ainda na década de 1950, aos oito anos de idade. Décadas depois, aos 73, ela demonstra a mesma empolgação ao som do frevo.

“A expectativa para o baile é grande. Estou me sentindo muito feliz sendo homenageada no Carnaval. Fazia muito tempo que eu não era requisitada como sou hoje, as pessoas me veem na rua e me cumprimentam, querem dar um abraço”, diz Zenaide.

Rei e rainha presentes

Além de Zenaide, o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife são presenças confirmadas no Baile Municipal. “Foram dois anos de espera, então a responsabilidade é duplicada. Nosso estado tem uma diversidade cultural imensa e eu, que vivo a cultura o ano todo, sinto uma alegria em ocupar esse posto”, diz Mayara Araújo, eleita Rainha no dia 27 de janeiro,

“Era um desejo nosso ocupar esses postos. Foram dez anos tentando e dez anos não são dez dias. Agora, precisamos vivenciar e aproveitar cada momento, inclusive o Baile”, completa Bhrunno Henrique, Rei Momo.





Bhrunno Henrique e Mayara Araújo, Rei e Rainha do Carnaval do Recife. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Programação

Outro homenageado do Carnaval do Recife em 2023 se apresentará no Baile Municipal, o cantor Geraldo Azevedo. Também sobem ao palco Daniela Mercury, Marina Sena, André Rio, Almir Rouche, entre outras atrações.

Serviço

Baile Municipal do Recife

Quando? 11 de fevereiro, a partir das 21h

Onde? Classic Hall

Ingressos e mesas: R$ 50 para a pista (individual), à venda na bilheteria do Classic Hall e na Bilheteria Digital. As mesas, para quatro pessoas, esgotaram nesta sexta (10).

