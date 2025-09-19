A- A+

Recife Ruas na Boa Vista passam por interdição para serviços da Compesa a partir desta sexta-feira (19) Será necessária a interdição parcial da Rua Gervásio Pires e total da Rua do Giriquiti

A partir das 22h desta sexta-feira (19), a Rua do Giriquiti e a Rua Gervásio Pires, localizadas na Boa Vista, bairro na área central do Recife, serão interditadas para obra emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Segundo a companhia, será necessária a interdição parcial da Rua Gervásio Pires e total da Rua do Giriquiti, no cruzamento com a Rua Gervásio Pires. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e aos desvios indicados no local.

A expectativa é concluir as atividade até a próxima terça-feira (23). O prazo, contudo, poderá ser alterado em virtude de dados complementares durante o andamento da obra, que pode apresentar algum grau de complexidade.

Obra

Será realizada uma manutenção da rede coletora de esgoto na área. O serviço será a substituição de cerca de três metros de tubulações que se encontram danificadas.

A execução dos serviços será realizada por equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, nos horários diurno e noturno, com o objetivo de agilizar a conclusão da obra.

