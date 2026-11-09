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Projeto Bairro da Iputinga recebe a primeira edição do projeto "Todos os Olhos em Nós" em novembro A programação reúne oficinas, intervenções artísticas e apresentações culturais com acesso gratuito

“Fortalecer vínculos e contribuir para formação sociopolítica da comunidade através da arte”. É a partir dessa premissa que nasce o projeto “Todos os Olhos em Nós”, idealizado pelo artista visual e grafiteiro Marquinhos ATG. A primeira edição será realizada na Vila União, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

Para participar, basta preencher o formulário de inscrição on-line, que será disponibilizado no Instagram do Todos os Olhos Em Nós. O prazo para as inscrições vai até a próxima sexta-feira (13).

O resultado será divulgado na próxima segunda-feira (16) pelo Instagram, além do e-mail informado no ato da inscrição e pelo contato de WhatsApp. A programação será nos dias 21, 27, 28 e 29 de novembro, com acesso gratuito.

“O projeto Todos os Olhos em Nós nasce da minha relação com o território e da percepção da importância de valorizar a comunidade da Vila União e da Zona Oeste. A proposta é aproximar principalmente os jovens da cultura Hip Hop, apresentando a arte como ferramenta de expressão, formação, pertencimento e transformação social.”, afirmou o coordenador-geral do projeto, o artista visual Marquinhos ATG.

O projeto reunirá artistas da comunidade e convidados do Recife e da Região Metropolitana, fortalecendo o intercâmbio artístico e proporcionando novas oportunidades para jovens talentos pernambucanos.

“Acredito que quando a arte chega ao território e dialoga diretamente com quem vive nele, ela contribui para fortalecer os vínculos com a comunidade e para transformar a maneira como as pessoas percebem e ocupam esse espaço”, falou.

De acordo com o cronograma, nos dias 21, 27 e 28 de novembro, serão realizadas oficinas de rima, customização, desenho, grafite e break. A oficina de break terá vagas destinadas exclusivamente às crianças da Iputinga.

A culminância do projeto está marcada para 29 de novembro, com a criação de um painel de grafite na Praça Nova Esperança, localizada na Rua Nova Aliança, na Vila União, ao lado do posto de saúde.

Enquanto os artistas convidados renovam as cores do espaço público de lazer, os DJs Big e Renna assumem as picapes com sets especiais para animar os moradores da Vila União e das comunidades do entorno, e finaliza a programação com shows de Lety MC e Luan FDR e a Banca.

O momento também contará com uma exposição com as artes produzidas na oficina de Desenho New School, realizada por Del Arkivo.

Confira a programação completa do evento no link.

Bairro dos Artistas

Conhecida pela alcunha de “Bairro dos Artistas”, a Iputinga tem sua história marcada pela produção cultural e pela mobilização de artistas locais.

A denominação ganhou força a partir da década de 1970, impulsionada pelo artista plástico Val Bonfim e por um movimento artístico que contribuiu para revitalizar a região após a grande enchente de 1975.

Desde então, a arte passou a integrar a memória e a identidade do território, evidenciando o papel da criação artística na reconstrução dos espaços e no fortalecimento dos vínculos comunitários.

Nesse contexto, em parceria com organizações culturais da região, o Todos os Olhos em Nós inicia uma jornada de formação criativa voltada a crianças e adolescentes, tendo como referência os elementos que compõem a cultura Hip Hop.

“Mais do que ocupar paredes, a proposta é criar encontros, fortalecer vínculos e mostrar que a arte pode chegar a diferentes comunidades. Portanto, a proposta de ‘Todos os Olhos em Nós’ é mostrar que o Hip Hop vai muito além da música e do graffiti, pois ele também pode ser um caminho para desenvolver a criatividade, fortalecer a identidade, estimular a convivência e criar novas perspectivas.”, explicou o artista e morador do bairro da Iputinga. “Trazer o projeto para a Iputinga também significa reconhecer a potência cultural que existe na Zona Oeste e criar um espaço onde os próprios moradores possam se enxergar, participar e deixar sua marca.”, completou o grafiteiro sobre o pontapé inicial do projeto sociocultural.

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