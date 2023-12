A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Rampa de shopping na av. Rosa e Silva recebe cantata de Natal nesta quinta (14) Após quatro anos parado, coral retorna para apresentação natalina nas imediações do Shopping ETC

O bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, recebe um coral para apresentação de cantata de Natal na noite desta quinta-feira (14). A apresentação, que conta com 15 participantes, é gratuita e começa a partir das 19h na rampa de acesso ao Shopping ETC, na Avenida Rosa e Silva.

O coral natalino, de responsabilidade do grupo cristão Vocal IBAJB, retorna após quatro anos com um repertório de 40 minutos, com diversos estilos de músicas, desde hinos tradicionais a canções contemporâneas cristãs.

Para encerrar o ciclo de Natal do ETC, realizado neste mês, a artista Ilana Venturade se apresenta em show com contos natalinos no próximo sábado (16) .

Uma sessão de brincadeiras musicais e canções de sucesso da época como “Bate o Sino”, “Vem que Está Chegando o Natal” e músicas autorais da cantora também serão realizadas no evento.

Cantata de Natal

Data: Quinta (14)

Horário: A partir das 19h

Local: Avenida Rosa e Silva, nas imediações do Shopping ETC



