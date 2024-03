Bairro de Beberibe Recebe mutirão "Pirráias em Ação Social" neste sábado (23)

A- A+

O projeto de extensão da UFPE, Pirráias da Periferia, vai realizar o Pirráias em Ação Social, na Praça da Convenção de Beberibe, no dia 23 de março, das 9h às 12h. O mutirão vai contar com atendimento jurídico, pela advogada Patrícia Araújo (área de aposentadoria, LOAS e BPC), atividades de recreação, inscrições de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos (turma 2024 do projeto), aferição de pressão e glicose, além de exame de Bioimpedância e distribuição de brindes.

Segundo o coordenador do projeto, o professor Zé Luís Simões, as ações sociais fortalecem a cidadania das pessoas.

“As ações sociais fortalecem as comunidades. Interagimos com pais e mães das crianças que estão no projeto, levamos ações de saúde e auxílio jurídico, além de recreação e lazer, e isso ajuda a fortalecer a cidadania das pessoas”, destacou.

O Pirráias da Periferia tem o objetivo de unir esporte e educação em favor do fortalecimento da cidadania de jovens das periferias do Recife, levando atividades esportivas paras as comunidades de Linha do Tiro, Morro da Conceição, Coque, Portelinha, Ibura e Várzea.

Essa é a segunda vez que a equipe do projeto realiza a ação social conjunta em comunidades do Recife. A primeira edição aconteceu dia 06 de março, na Praça da Juventude, em San Martin, onde funciona um dos polos do projeto.

Para participar das atividades de ação social do projeto basta comparecer no dia e horário indicado com os documentos (RG, comprovante de residência) e levar os filhos para tirar a foto de registro e inscrição no projeto.

Mais Informações via instagram:

@pirraiasdaperiferia



