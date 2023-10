Bairro de Casa Amarela ganha nova ciclofaixa e área de trânsito calmo; entenda mudança de circulação

A- A+

O bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, ganha, nesta quinta-feira (19), a nova ciclofaixa Padre Lemos e uma área de trânsito calmo no entorno da Praça do Trabalho.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a nova rota ciclável vai beneficiar 300 ciclistas diariamente. O trecho tem 1,5 quilômetro de extensão.

A ciclofaixa contempla as seguintes vias:

- Rua Oscar de Barros;

- Rua Pedro Allain;

- Rua Padre Lemos;

- Rua Xavantes;

- Rua Eugênio Samico;

- Rua Paula Batista; e a

- Praça do Trabalho.

A CTTU explica que as estruturas serão divididas entre ciclofaixas bidirecional, unidirecional ou ciclorrota, a depender da estrutura da via.

A nova via irá compor uma rede de 176,5 quilômetros interligados em todo o Recife.

Trânsito calmo

A área de trânsito calmo implantada no entorno da Praça do Trabalho busca privilegiar a segurança viária, especialmente dos pedestres. O espaço usa urbanismo tático para alargar a área disponível para os pedestres e aumentar as travessias.

No local, haverá tratamento diferenciado para os pedestres com estruturas de desenho viário focadas na adequação de velocidade com, no máximo, 30 km/h, que é o recomendado pelas Nações Unidas para vias que têm grande número de pessoas a pé.

Ao todo, são 23 novas faixas de pedestres, apenas no entorno da Praça do Trabalho e mais 680 m² dedicados aos pedestres.

“Aumentar espaços de pedestres e ciclistas é uma atitude essencial para a transformação do entorno urbano para estabelecer a prioridade para as pessoas. Então, a construção da nossa malha cicloviária, além de desafiador e um posicionamento em prol de uma cidade que investe em abarcar, com segurança, todas as pessoas”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), por meio da Iniciativa Global de Desenho de Cidades (GDCI), referência em estruturas viárias seguras.

As áreas de trânsito calmo reduziram em até 91% o índice de sinistros de trânsito com vítimas, como é o caso da rua José de Alencar, na Ilha do Leite.

Mudança de circulação

No entorno da área, a CTTU explica que haverá uma mudança de circulação para diminuir os conflitos entre os veículos. Um trecho da rua Eugênio Samico e a rua Reverendo Antônio Gueiros se tornarão mão única com sentidos inversos.

Assim, quem deseja acessar a avenida Norte vindo da Praça do Trabalho deverá utilizar a rua Reverendo Antônio Gueiros e seguir pela rua Oscar de Barros.

Já os que desejam seguir da rua Oscar de Barros para a Praça do Trabalho poderão utilizar a avenida Norte ou a rua Eugênio Samico.

