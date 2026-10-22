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Urbanização Bairro de Coqueiral, na Zona Oeste do Recife, receberá obras de contenção de encostas e drenagem Intervenções recebem R$ 6,6 milhões em investimento e estão previstas para serem concluídas em 2027

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (22), a realização de contenção e estabilização de encostas, drenagem e urbanização no bairro de Coqueiral, na Zona Oeste do município.

As intervenções acontecem na Rua Helvécia e nas ruas Alto da Bela Vista, Maria Teresa, Frei Gonzaga e Planura. De acordo com gestão da cidade, serão destinados R$ 6,6 milhões e devem alcançar 72 famílias, mais de 500 pessoas.

Coordenada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), a obra da Rua Helvécia receberá o aporte de R$ 3.4 milhões, vindos do Programa de requalificação e resiliência urbana em áreas de vulnerabilidade socioambiental (Promorar). A previsão é de que as obras sejam concluídas em abril de 2027.

Ainda de acordo com a Prefeitura, serviços incluem a execução de 1.420 m² de revestimento em concreto projetado, armado com tela metálica, e a instalação de 306 grampos de aço para estabilização do solo. O projeto prevê ainda 190 metros de canaletas de drenagem, 11 caixas coletoras e 45 metros de tubulação para o escoamento das águas pluviais.

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A intervenção prevê também a implantação de 456 m² de piso em concreto, a recomposição de 142 m² de pavimento em paralelepípedos e a instalação de 78 metros de guarda-corpo e 13 metros de corrimão com guarda-corpo.

Já nas ruas Alto da Bela Vista, Maria Teresa, Frei Gonzaga e Planura, a gestão municipal executará outra etapa de obras de contenção e estabilização de encostas e drenagem. As ações recebem o investimento de R$ 3,2 milhões, provenientes de recursos do Orçamento Geral da União. Os serviços têm conclusão prevista para fevereiro de 2027 e beneficiam 38 famílias.

O projeto contempla a implantação de 308 metros de canaletas de drenagem, com 113 grelhas, além de 3.288,47 m² de revestimento em concreto projetado para proteção dos taludes e 690 metros de drenos horizontais. Também estão previstos a execução de muro de arrimo, a implantação de 60 m² de piso em concreto e a instalação de 85 metros de corrimãos.

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