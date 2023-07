A- A+

A Prefeitura de Olinda inaugurou, nesta quinta-feira (27), uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Localizada na Rua Professor Germano Coelho, em Rio Doce, a unidade vai funcionar 24h por dia no atendimento de crianças e adultos. A previsão é de que a unidade de saúde realize 4.500 atendimentos por mês.

O perfil de atendimento do local é de média complexidade nas especialidades clínica médica e pediatria. Serão dispostos três médicos clínicos e dois pediatras por plantão, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem e nutrição. O serviço social estará disponível por 12 horas.

Os pacientes atendidos na UPA, segundo a Prefeitura de Olinda, terão serviço de apoio diagnóstico e terapêutico com os seguintes exames disponíveis: laboratório de patologia de urgência (bioquímica, hematologia e uroanálise), radiologia, eletrocardiograma e gasometria arterial. Também serão disponibilizado raios-X e farmácia.

A estrutura dispõe de recepção, sala de espera, classificação de risco, pequenos procedimentos, nebulização, consultórios para atendimento, farmácia, engenharia clínica e fornecimento de gases medicinais. São nove leitos, distribuídos em dois para observação de emergência (sala vermelha), quatro para observação de urgências adulto (masculino e feminino), mais dois para pediatria. Esses compõem a sala amarela. Completa a lista mais um leito para isolamento.

A administração do equipamento será feita por uma Organização Social em Saúde (OSS), escolhida através de licitação pública. A OSS fica responsável pela remoção dos pacientes para unidades de maior complexidade, exames complementares e pareceres de outras especialidades.



“Saber que agora vou poder contar com uma UPA bem perto da minha casa é muito bom”, disse Maria Aparecida dos Santos, moradora de Rio Doce. A oferta de urgência e emergência em Olinda também conta com o Serviço de Pronto Atendimento, no bairro de Peixinhos; e o Samu, cuja base fica no Varadouro e atende todo o município.



"Não medimos esforços para que Olinda pudesse ter a primeira UPA construída e que será administrada pelo município. Quero, desde já, agradecer a todos os funcionários que estão à disposição do povo", afirmou o prefeito de Olinda, professor Lupércio, presente à inauguração.

