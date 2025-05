A- A+

A Defesa Civil do Recife interditou 18 imóveis na Rua das Calçadas, Praça Dom Vital e Rua Direita, devido ao incêndio ocorrido no prédio do antigo Cinema Glória, na Rua Direita, no bairro de São José, na última sexta-feira (16).

A área dos imóveis foi isolada, e o fornecimento de energia das lojas interditadas foi suspenso. Uma nova vistoria deve ser realizada nesta segunda-feira (19). De acordo com o órgão, os imóveis foram interditados por apresentarem "risco".

Comerciantes que tiveram suas lojas interditadas lamentam a paralisação dos trabalhos e pedem agilidade na liberação do retorno das atividades.

"Quem vive do comércio, vive a cada dia. As contas chegam, e a gente tem que trabalhar. Então, o pessoal das lojas em volta [do Cine Glória] não estão podendo trabalhar por conta da interdição. Por isso, pedimos aos órgão competentes que seja liberado o mais rápido possível", declarou Verônica Nunes, de 62 anos, comerciante que atua no bairro de São José há 20 anos.

Além disso, os comerciantes também relatam que as lojas vêm sofrendo uma onda de saques após o incêndio.

"A minha loja não foi atingida, mas o fogo chegou muito próximo à loja da minha amiga. Nós viemos retirar as mercadorias porque começou uma onda de saques após os incêndios. Além de se perder praticamente tudo, o que sobra está sendo saqueado", lamentou a comerciante.

A área dos imóveis foi isolada e o fornecimento de energia das lojas interditadas foi suspenso. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

No começo da tarde deste domingo (18) ainda era possível ver bastante fumaça, além de focos de incêndio, nos escombros da edificação. Nesta segunda (18), a Defesa Civil do Recife fará uma nova vistoria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, os trabalhos de combate a incêndio e rescaldo foram encerrados na tarde do sábado (17).

A corporação informou ainda que, até o momento, não houve um novo acionamento para combater novos focos na edificação, ou nos prédios vizinhos.

Prevenção

Por meio de nota oficial, a Neoenergia Pernambuco informou que, por solicitação do Corpo de Bombeiros, um trecho da localidade permanece com o fornecimento interrompido, para permitir os trabalhos da corporação. De acordo com a companhia, a energia será imediatamente restabelecida após autorização da corporação.

Além disso, a empresa relatou ainda que promoveu a substituição de um poste e a recomposição da rede de distribuição. A Neoenergia enfatizou, também, que não realizou qualquer intervenção em outras instalações a não ser as de ativos da distribuidora.

