RECIFE Bairro do Pina, na Zona Sul, volta a ter energia, afirma Neoenergia Pernambuco Segundo a Neoenergia Pernambuco, o fornecimento de energia nas imediações do Pina foi reestabelecido por volta das 18h41

O bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, teve a energia restabelecida na noite desta terça-feira (15). O entorno do bairro foi um dos mais afetados pela queda de energia que acometeu diversas cidades brasileiras, incluindo a capital pernambucana.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, o fornecimento de energia nas imediações do Pina foi reestabelecido por volta das 18h41. Técnicos da distribuidora substituíram dispositivos da rede elétrica danificados em virtude da interrupção que afetou o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Ainda de acordo com a empresa, a retomada brusca das cargas, na manhã da terça-feira, afetou os equipamentos que atendiam a área. Em decorrência da complexidade da ocorrência, foi necessária a mobilização de 30 profissionais e intervenções na Subestação Pina. A normalização do serviço teve início às 15h43.

Entenda o que aconteceu

Dados da Neonergia Pernambuco informaram que 1,5 milhão de unidades consumidoras (residências, empresas, entre outras) foram atingidas no Estado, devido ao apagão que afetou boa parte do país. O motivo, foi uma sobrecarga no Sistema Interligado Nacional (SIN) – conforme informou o Ministério de Minas e Energia. O incidente perdurou por aproximadamente duas horas e vinte minutos, tendo início por volta das 8h30, sendo concluído às 10h37.

A interrupção no suprimento de energia elétrica também teve impacto no serviço de fornecimento de água por parte da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

De acordo com a empresa, 80% das instalações operacionais da empresa no Estado foram paralisadas por conta da suspensão. Apesar da normalização na área da energia elétrica, a retomada das operações de fornecimento de água precisou levar um tempo maior para que os equipamentos pudessem voltar ao seu pleno funcionamento.

