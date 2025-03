Bairro do Recife: Espaço Cênicas é invadido e tem equipamentos roubados; grupo faz campanha

A- A+

O grupo Cênicas Cia de Repertório teve o espaço no qual realiza suas atividades roubado. A companhia funciona na rua Vigário Tenório, no Bairro do Recife, Centro da Cidade.

Na segunda-feira (17), ao retornar de um período de descanso, os responsáveis pela companhia se depararam com um infeliz cenário: o local, chamado de Espaco Cênicas, onde acontecem aulas, encontros e apresentações, havia sido invadido; e os equipamentos, roubados.

Sônia Carvalho, produtora e uma das fundadoras do coletivo, contou à Folha de Pernambuco que visitou o lugar durante o período do recesso, em fevereiro, e tinha combinado com os colegas de equipe para retornar após o Carnaval, uma vez que o início do curso estava previsto para este sábado (22).



A professora disse que, próximo à data definida, recebeu mensagens de uma vizinha relatando que estavam acontecendo assaltos pela redondeza. Ao chegar ao lugar, na segunda (17), encontrou o ambiente já depredado.



Segundo Toni Rodrigues, diretor e fundador do espaço, foram levados mais de 10 equipamentos utilizados para a construção dos espetáculos, incluindo fiações da energia elétrica do local, caixas de som e mesa de iluminação.

O dramaturgo explicou que toda a construção da Cênicas Cia de Repertório, que está ativa há mais de 20 anos, desde a primeira apresentação até a aquisição do espaço, é realizada de forma independente, sem patrocínios.

"A gente não tem a opção de parar, a gente precisa continuar respirando, sobrevivendo e lutando para fazer arte aqui no Recife, com muita dedicação de um grupo de teatro que acredita no que faz. A formação e difusão das artes na cidade são feitas por artistas, para artistas e toda a cidade", desabafou o diretor.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que "as investigações seguem em andamento":

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 18 de março, por meio da Delegacia da Rio Branco, um furto em estabelecimento comercial ou de serviço, no bairro do Recife. O noticiante, um homem de 48 anos, informou que seu condomínio comercial foi invadido por desconhecidos. A porta dos fundos foi danificada e diversos objetos subtraídos. As investigações seguem em andamento."

Rede de apoio

Ensaios no Espaço Cênicas, localizado no Bairro do Recife | Foto: Toni Rodrigues/Cortesia

Gabriela Cicarello, atriz e mentora do curso de teatro que a equipe do Espaço Cênicas realiza ano a ano, relata que, desde 2019, através das formações, faz do local seu "lar".

"É uma possibilidade criativa para tantos artistas que querem mostrar sua arte e, muitas vezes, não conseguem espaço na cidade. O Cênicas é uma rede afetiva, independente, alternativa, resistente e resiliente. É um espaço de muita arte, trabalho e luta que vai continuar de pé, porque ele é cada pessoa que já passou por ali um dia", compartilhou a estudante.

Após o ocorrido, os gestores compartilharam um vídeo de desabafo e denúncia em suas redes sociais para que o caso alcançasse mais pessoas.

Comovidos com a situação, artistas e produtores de outras organizações se juntaram ao grupo para lançar uma campanha com a proposta de arrecadar doações, adquirir os equipamentos necessários e retomar as atividades.



Confira abaixo:



Juntamente a atrizes e atores de referência no cenário pernambucano, como Naná Sodré, do grupo O Poste, e Giordano Castro, do Grupo Magiluth, o vídeo elaborado faz um apelo para que o público participe doando qualquer quantia para a campanha, que está na plataforma Apoia.se.

A ação tem como meta o valor de R$ 30 mil, que, segundo a companhia, será o necessário para poder repor o que foi perdido.

Veja também