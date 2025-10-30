A- A+

TURISMO E LAZER Bairro do Recife ganha passeios gratuitos de carrinho elétrico; veja como aproveitar Atividade estará disponível nas quintas, sextas e sábados no período da manhã e tarde

A partir desta quinta-feira (30), moradores do Recife e visitantes da capital pernambucana poderão utilizar carrinhos elétricos para realizar passeios guiados pelo Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.

A novidade, lançada inicialmente pela Prefeitura do Recife durante o REC'n'Play, foi ampliada e agora está disponível nas quintas, sextas e sábados, nos períodos da manhã e da tarde.

Batizada de “Giro Recife”, a iniciativa criada em parceria com Shineray Brasil possibilita a realização de passeios em carrinho elétrico de forma gratuita.

O projeto foi inspirado nos antigos bondinhos elétricos que a cidade já teve no passado.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do município (Seturl), o objetivo é promover a valorização dos lugares históricos, podendo ser também um facilitador para pessoas com mobilidade reduzida.

Inicialmente, o Giro Recife contará com uma unidade que acomodará quatro pessoas e o guia turístico. Nos próximos dias, segundo a prefeitura, outras duas unidades serão disponibilizadas.

Por enquanto, o embarque acontece por ordem de chegada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Praça do Arsenal. A saída é coordenada pela equipe da Seturl que estará no local.

Com a ampliação, o agendamento passará a ser realizado por meio do Conecta Recife. O passeio terá, em média, 40 minutos de duração.

“Vamos levar o turista a uma experiência diferente na forma de conhecer as rotas históricas do Recife Antigo alinhando o turismo acessível e sustentável com a valorização da cultura da nossa cidade. E isso gratuitamente”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

Confira os horários dos passeios:



Giro Recife Dias Quintas, sextas e sábados Horários 9h30 | 10h30 | 14h30 | 15h30 Saída Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Praça do Arsenal

Veja o local de saída dos carrinhos elétricos:

