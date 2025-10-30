Bairro do Recife ganha passeios gratuitos de carrinho elétrico; veja como aproveitar
Atividade estará disponível nas quintas, sextas e sábados no período da manhã e tarde
A partir desta quinta-feira (30), moradores do Recife e visitantes da capital pernambucana poderão utilizar carrinhos elétricos para realizar passeios guiados pelo Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana.
A novidade, lançada inicialmente pela Prefeitura do Recife durante o REC'n'Play, foi ampliada e agora está disponível nas quintas, sextas e sábados, nos períodos da manhã e da tarde.
Batizada de “Giro Recife”, a iniciativa criada em parceria com Shineray Brasil possibilita a realização de passeios em carrinho elétrico de forma gratuita.
O projeto foi inspirado nos antigos bondinhos elétricos que a cidade já teve no passado.
De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do município (Seturl), o objetivo é promover a valorização dos lugares históricos, podendo ser também um facilitador para pessoas com mobilidade reduzida.
Inicialmente, o Giro Recife contará com uma unidade que acomodará quatro pessoas e o guia turístico. Nos próximos dias, segundo a prefeitura, outras duas unidades serão disponibilizadas.
Por enquanto, o embarque acontece por ordem de chegada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Praça do Arsenal. A saída é coordenada pela equipe da Seturl que estará no local.
Com a ampliação, o agendamento passará a ser realizado por meio do Conecta Recife. O passeio terá, em média, 40 minutos de duração.
“Vamos levar o turista a uma experiência diferente na forma de conhecer as rotas históricas do Recife Antigo alinhando o turismo acessível e sustentável com a valorização da cultura da nossa cidade. E isso gratuitamente”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.
Confira os horários dos passeios:
|Giro Recife
|Dias
|Quintas, sextas e sábados
|Horários
|9h30 | 10h30 | 14h30 | 15h30
|Saída
|Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Praça do Arsenal
Veja o local de saída dos carrinhos elétricos: