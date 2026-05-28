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INFRAESTRUTURA ELÉTRICA Bairro do Recife recebe obras de embutimento da rede elétrica e telefônica Em ações paralelas e independentes, o governo de Pernambuco e a prefeitura do Recife iniciaram as intervenções com o objetivo de reduzir a poluição visual e preservar o patrimônio histórico do centro da cidade

O Bairro do Recife, no centro da capital pernambucana, começou, na manhã desta quinta-feira (28), a receber as obras de embutimento das redes elétrica e de telecomunicações instaladas nos postes da região.

O governo de Pernambuco, através da Neoenergia, executa as obras no sistema elétrico, enquanto a prefeitura do Recife e o Porto Digital, por meio da Emlurb, implementa as intervenções na fiação telefônica e nos fios de internet, ambas transferindo os cabos para o subsolo das ruas.

A ação tem como principal objetivo modernizar a paisagem urbana e contribuir com a preservação do patrimônio histórico, tendo em vista que a atual fiação contrasta com a beleza dos pontos turísticos da região.

As mudanças devem valorizar o potencial turístico e econômico da área depois da eliminação da poluição visual que os fios provocam na paisagem urbana e histórica do Recife.

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Após a primeira fase, as ações do estado e da prefeitura serão expandidas para todo o bairro. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco



As obras tiveram início na Rua do Apolo, em frente ao Edifício Alfredo Fernandes, e gradualmente alcançarão outras vias da área que sediam alguns pontos históricos, turísticos e culturais, como o Marco Zero, a Praça do Arsenal e o Cais da Alfândega. As obras tiveram início na Rua do Apolo, em frente ao Edifício Alfredo Fernandes, e gradualmente alcançarão outras vias da área que sediam alguns pontos históricos, turísticos e culturais, como o Marco Zero, a Praça do Arsenal e o Cais da Alfândega.

“Eu trabalho aqui há três anos e eu acredito que essas obras de colocar a fiação elétrica debaixo do chão vai ajudar muito, porque vai diminuir esses fios acumulados nos postes e também os problemas de energia. Quando falta energia, os pontos de vendas daqui fecham cedo porque o fluxo de pessoas diminui, o que acaba prejudicando o comércio local", destacou Vanuzia Maria, que trabalha em uma barraca móvel localizada em frente ao Edifício Alfredo Fernandes e anexa ao restaurante André Refeições.

Moradora de Nova Descoberta, Vanuzia Maria, de 42 anos, trabalha há três anos em uma barraca móvel instalada em frente ao Edifício Alfredo Fernandes, anexa ao restaurante André Refeições, onde vende café da manhã e almoço | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Gestões e projetos

No fim de julho de 2025, a governadora Raquel Lyra anunciou um investimento de mais de R$ 300 milhões para o projeto de embutimento dos fios expostos da rede elétrica.

De acordo com a gestora, para realizar a intervenção desta primeira etapa do projeto, a Neoenergia recebeu um investimento de R$ 185 milhões.

Com esse valor, a empresa prevê embutir 43 km de cabos, construir cinco câmaras de manobra e modernizar a rede, que atende cerca de 1.150 unidades consumidoras, contemplando 46% da rede elétrica da área do centro turístico da capital de Pernambuco.

“Essa obra que estão fazendo trará muitas melhorias, porém a gente fica naquela dúvida se vai ser bom ou não. Vai, no sentido que vai evitar essas gambiarras e as fiações que a população mesmo faz durante o período de festas. Mas sobre a instalação no chão, vem aquela dúvida se vai ser benéfica ou não por conta das quedas de energias que acontecem de forma recorrente nesta parte da cidade”, relatou Andrea Santos, cozinheira há um ano do restaurante André Refeições.

Andrea Santos, cozinheira do restaurante André Refeições, localizado no térreo do Edifício Alfredo Fernandes, avalia que a obra pode trazer benefícios na redução de ligações e gambiarras elétricas improvisadas e de fios expostos nas ruas | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

No início de março deste ano, o ex-prefeito João Campos lançou o projeto Recife Antigo Vivo, que tem como intuito a reestruturação urbana, o fortalecimento cultural e econômico do bairro histórico.

A gestão municipal também anunciou, no mesmo período, as iniciativas de embutimento dos fios de telecomunicações e de internet em parceria com o Porto Digital.

Apesar de a Neoenergia atuar exclusivamente nas obras da rede elétrica, e a Emlurb nos cabos de telefonia e internet, as intervenções têm o mesmo objetivo, mas de forma paralela e independente.

Após a conclusão da primeira etapa, as iniciativas estaduais e municipais vão se ampliar e abranger todo o Bairro do Recife. Entretanto, nenhum dos dois órgãos divulgou uma data de conclusão para a entrega final das obras.

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