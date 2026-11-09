Bairro do Recife recebe últimos ajustes para o REC'n'Play 2026; veja imagens
A programação tem início nesta quarta-feira (11) e segue até o sábado (14)
O Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, recebe os últimos preparativos para a abertura do REC’n’Play 2026, realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco.
A Folha de Pernambuco acompanhou a montagem dos estandes, pontos de interação e ativações na avenida Rio Branco, rua do Bom Jesus, rua Vigário Tenório e Praça do Arsenal, nesta segunda-feira (9).
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A 8ª edição do festival que une tecnologia, empreendedorismo e economia criativa no Recife tem início nesta quarta-feira (11) e segue até o sábado (14).
O tema deste ano é “O Futuro Nasce Aqui”, cuja ideia é mostrar que Recife e Pernambuco são berços de ações inovadoras que ganham o mundo. O objetivo do evento é convidar o público para uma imersão nas tendências que estão moldando o amanhã, com uma programação que vai além de palestras.
A expectativa da organização é reunir entre 85 e 90 mil pessoas durante os quatro dias de evento.
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
- Preparação para o REC'n'Play 2026. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
Os participantes estão conectados com a criação e experimentação através da oferta de oficinas, laboratórios e vivências.
De acordo com o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o propósito do REC’n’Play é criar um imaginário de inovação na cidade do Recife.
"Tem uma série de temas para fazer com que a cidade do Recife esteja discutindo o futuro na fronteira do conhecimento e traga todas as oportunidades que a gente pode para Recife e Pernambuco", afirmou.
Entre as novidades da edição deste ano, o presidente do Porto Digital detalha que a maior parte da programação será composta por oficinas.
"A gente diminuiu um pouco a quantidade de palestras e aumentamos a quantidade de oficinas para que as pessoas venham e aprendam alguma coisa prática", pontuou Pierre.
Um dos eixos temáticos do evento é o de negócios. Inaugurado pelo Porto Digital neste ano, o Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD) recebe a Arena Pernambuco de Negócios.
“É um prédio novo que vai ter toda uma ativação. Isso é uma grande novidade do REC'n'Play”, completou o presidente do Porto Digital.
Na edição anterior do REC’n’Play, mais de 200 expositores estiveram presentes, superando mil acordos comerciais. Neste ano, serão quatro eixos: Startup Expo, Roadshow de Investimentos, Rodadas de Negócios e Mentorias Práticas.
Destaques
Além das ações de tecnologia, negócios e palestras, o REC’n’Play 2026 atua como um agitador cultural.
O Palco Recife Cidade da Música, na Praça do Arsenal, recebe shows gratuitos de Devotos, Otto, Cordel do Fogo Encantado, Lenine e Murilo Gun, com a banda Gunzito.
O espaço também vai ter Mundo Bita, cortejo com 11 agremiações da cultura popular, entre elas Galo da Madrugada, Pitombeira e Boi da Macuca, e o Aulão do Enem.
Os participantes podem utilizar o aplicativo do festival para acompanhar a programação completa. A ferramenta está disponível para Android e iOS.
A participação no festival é gratuita e as inscrições estão disponíveis no site do REC’n’Play.