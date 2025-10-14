A- A+

TRÂNSITO Bairro do Recife terá bloqueios e mudanças no trânsito durante o Rec'n'Play Interdições começam nesta quarta-feira (15) e atingem vias principais do Bairro do Recife; festival vai até sábado (18)

Com o início do Rec’n’Play 2025, festival de inovação, tecnologia, economia criativa e cultura que movimenta o Bairro do Recife a partir desta quarta-feira (15), a região terá bloqueios temporários e alterações de tráfego em várias vias.

As interdições são necessárias para montagem de palcos, feiras e estruturas que integram a programação do evento, que segue até o sábado (18).

De acordo com a organização, o Cais da Alfândega permanece fechado devido à instalação de um dos principais palcos do festival.

Já a Avenida Alfredo Lisboa está interditada no trecho que vai do posto até a Rua Vigário Tenório.

A Rua da Guia também terá o tráfego bloqueado por conta da montagem de um palco na esquina com a Rua Rio Branco e a Rua Álvares Cabral.

Outros pontos afetados são a Avenida Barbosa Lima, que ficará fechada para abrigar a feira de inovação e economia criativa, e a Rua do Observatório, interditada devido ao palco do Sesc.

Para quem precisar circular pela região, os acessos disponíveis são a Ponte Maurício de Nassau, a Avenida Marquês de Olinda e o Cais do Apolo.

A orientação é que motoristas evitem a área central do Bairro do Recife e busquem rotas alternativas durante os dias de evento.

A organização também informou que, com o Palco do Estado instalado no gramado do Cais do Sertão, na Avenida Alfredo Lisboa, poderá haver necessidade de novos desvios.

Nesse caso, o trânsito será direcionado pela Avenida Marquês de Olinda, com saída pela Rua Madre de Deus.

As equipes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres durante o período de interdição.

Com informações da assessoria de comunicação

