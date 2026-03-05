A- A+

CORRIDA Bairro do Recife terá esquema especial de trânsito para Meia Maratona do Recife, neste domingo (8) Haverá interdições temporárias em trechos dos percursos e desvios de tráfego em pontos estratégicos. Agentes da CTTU estarão no local para orientar condutores.

Um esquema especial de trânsito foi desenvolvido pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) para a realização da Meia Maratona do Recife 2026, que acontece neste domingo (8), a partir das 5h, com largada no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife.

Durante a realização da prova, haverá interdições temporárias em trechos dos percursos e desvios de tráfego em pontos estratégicos. Agentes da CTTU posicionados ao longo das vias para orientar condutores e monitorar o fluxo.

O competição conta com três modalidades de percurso: 5 km, 10 km e 21 km. A operação visa promover a segurança viária dos atletas, pedestres e condutores, além de minimizar os impactos no tráfego durante a realização da prova.

O percurso total da prova passa por vias como Cais da Alfândega, Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Rua da Aurora, Avenida Martins de Barros, Cais Santa Rita, Avenida Engenheiro José Estelita, Avenida Engenheiro Antônio de Góes e Avenida Boa Viagem. O trajeto será concluído no Segundo Jardim da Avenida Boa Viagem.

Confira nos mapas abaixo os percusos completos de todas as modalidades:

A Autarquia orienta que os condutores planejem seus deslocamentos e fiquem atentos às instruções dos agentes e orientadores presentes no local durante a realização da corrida.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Veja também