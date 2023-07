Bairro Jardim Paulista Alto recebe, nesta segunda (24), Ação de Cidadania e Saúde nos Terreiros

A- A+

Nesta segunda-feira (24), o bairro de Jardim Paulista Alto, em Paulista, recebe o programa Ação de Cidadania e Saúde nos Terreiros, da prefeitura do município, localizado no Grande Recife.



A ação acontece das 13h às 16h, no terreiro Ilê Axé Omim Tálade, localizado no número 216 da rua 148.

No local, será oferecida gratuitamente uma série de serviços de saúde e direitos humanos.



O atendimento é por ordem de chegada.



Serviços

Na saúde, serão ofertados preventivo do câncer do colo do útero para mulheres de 25 a 64 anos, mamografia, orientação sobre saúde bucal, teste de glicose, vacinação contra a Covid-19.

É necessário apresentar Cartão SUS, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência para ser atendido.

Entre os serviços de cidadania, estão a realização o cadastro de autismo, inclusão e atualização do CadÚnico, cadastramento das comunidades de matrizes africana e afro-indígena, orientações jurídicas de direitos humanos.

No caso do CadÚnico, é preciso mostrar RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (6 a 17 anos).

