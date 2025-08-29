A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Bairros do Centro do Recife não registraram homicídios em julho, diz SDS-PE Redução nos índices de violência nos bairros é resultado da intensificação de "ações integradas e estratégicas numa das áreas mais populosas e movimentadas da capital pernambucana", diz a pasta

Nenhum homicídio foi registrado em julho passado nos bairros do Centro do Recife segundo levantamento da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) divulgado nesta sexta-feira (29).

Os bairros que compõem a Área Integrada de Segurança 1 (AIS-1) são: Bairro do Recife, Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha do Leite, Ilha Joana Bezerra, Paissandu, Santo Amaro, Santo Antônio, São José e Soledade.

Em relação aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), que incluem os dados de roubos e furtos, acrescenta a SDS-PE, foram contabilizadas 277 ocorrências em julho deste ano, ante 430 no mesmo mês de 2024 — uma retração de 35,6%, considerada "acentuada" pela pasta.

Para a secretaria, a redução nos índices de violência nos bairros do Centro do Recife é resultado da intensificação de "ações integradas e estratégicas numa das áreas mais populosas e movimentadas da capital pernambucana".

"O fato de não termos registrado nenhum homicídio e ainda observarmos a redução nos roubos é fruto de um esforço conjunto. Temos reforçado a atuação das equipes em campo, com foco em investigações direcionadas, cumprimento de mandados e operações na região", destacou a delegada Ana Luiza de Mendonça, gestora da 1ª Delegacia Seccional, que atua na AIS-1.

Entre janeiro e julho deste ano, a Polícia Civil cumpriu nos bairros um total de 115 mandados judiciais, além de realizar 91 flagrantes de delito e apreensão de 22 armas.

A Polícia Militar fez, no mesmo período, 311 prisões em flagrante, 648 encaminhamentos às delegacias e a apreensão de 240 celulares subtraídos, 13 armas de fogo, três armas artesanais e 388 armas brancas, sendo essas últimas o principal instrumento utilizado para ações delituosas na região central.

“Essas conquistas são resultado de um trabalho intensivo realizado nos últimos meses, bem como de um planejamento integrado com outras unidades operacionais e uma execução comprometida com a manutenção da paz e da ordem pública no Recife. Além disso, implementamos ações de saturação nos bairros, o que contribuiu diretamente para que, no mês de julho, não fosse registrado nenhum homicídio na nossa área”, declarou a comandante do 16° BPM, a tenente-coronel Denize Manso.

Veja também