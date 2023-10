Bairros da Zona Norte do Recife têm abastecimento de água comprometido por causa de furto em poço

A- A+

Compesa

Poço que integra a Bateria de Poços da Guabiraba, localizada no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife, teve equipamentos e componentes elétricos furtados no sábado (14). O ato de vandalismo comprometeu o abastecimento em vários bairros da região (confira a lista abaixo).

O furto ocorreu um dia depois de duas unidades operacionais da Compesa, localizadas no município de Sairé, no Agreste pernambucano, serem alvos de ações criminosas.

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o poço que foi alvo de vandalismo na Capital produz 15 litros de água por segundo. Cerca de 10 mil pessoas foram afetadas.

O equipamento deve ter operação retomada somente na terça-feira (17).

"Os técnicos da Compesa estão adotando as providências para a reposição do material subtraído para a retomada da operação do poço", informou a companhia.

Os bairros afetados com falta ou queda de pressão da água pelo furto na Bateria de Poços da Guabiraba foram:

- Nova Descoberta

- Alto do Mandu

- Alto Santa Isabel

- Guabiraba

- Córrego do Jenipapo

- Brejo da Guabiraba

- Brejo de Beberibe

"As iniciativas de furto de equipamentos e materiais de unidades operacionais penalizam ainda mais a população que já convive com situações de rodízio na distribuição. A Compesa explica que, além do abastecimento, existe o custo financeiro, recursos que poderiam ser aplicados na melhoria operacional das unidades", reforça a Compesa.

A companhia ainda informou que já solicitar apoio das autoridades policiais, além de intensificar as estratégias de segurança a fim de evitar os furtos.

