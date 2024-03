Bairros do Recife recebem obras para implantação de rede de esgoto

A- A+

Com a chegada do período de chuvas no Grande Recife, a Compesa iniciou mais uma etapa do programa Cidade Saneada nos bairros do Recife. O projeto de ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto pretende contemplar, inicialmente, o centro da cidade, no Cabanga e o bairro de São José.

Com um investimento de R$ 7 milhões, a previsão é de que até setembro deste ano a parceria público-privada entre a Compesa e a BRK promova um aumento de seis quilômetros das redes coletoras de esgoto, que serão encaminhadas para a Estação de Tratamento (ETE) Cabanga, já em operação.

A iniciativa estima beneficiar cerca de sete mil pessoas com serviços de coleta e tratamento de esgoto no bairro.

Mudança no trânsito

Três ruas do bairro de São José e uma rua do Cabanga estão recebendo as intervenções nesta primeira etapa da obra. Os trabalhos são realizados na Rua Comandante Arnaldo Varela, no Cabanga, Rua AA (Interlândia), Rua Potengy (Beco dos Caducos), e na Avenida Central, no bairro de São José.

Para a execução dos serviços, as vias foram interditadas. Há sinalizações nas proximidades da obra indicando as rotas alternativas para os motoristas. A expectativa é que os serviços nessa região sejam finalizados até o começo de março.



“Com a primeira fase do Programa Cidade Saneada dedicada à recuperação das estruturas de saneamento existentes, por meio da modernização de mais de 200 unidades operacionais e adequações de 1,5 mil quilômetros de redes coletoras, o foco da Compesa neste ano é a implantação de redes coletoras e a ampliação de novos sistemas, aumentando a cobertura de esgotamento para a população na região”, explicou o presidente da Compesa, Alex Campos.

Resultados

O programa Cidade Saneada pretende universalizar os serviços de esgotamento sanitário na Região Metropolitana do Recife e em Goiana, na Mata Norte. Pelo programa, a Compesa já investiu R$ 2,7 bilhões, que beneficiaram mais de 1,4 milhão de pessoas.

Nos primeiros anos de obras, foram entregues mais de 200 mil metros de novas redes coletoras, além de 33 estações elevatórias e oito estações de tratamento de esgoto.

A expectativa é que o programa alcance, até 2037, 90% de cobertura nas áreas urbanizadas das 15 cidades atendidas, quando será alcançada uma população de seis milhões de pessoas. Até a finalização do contrato, a Compesa terá investido, junto com a BRK, mais de R$ 8 bilhões na universalização do saneamento.

