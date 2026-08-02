Baixa umidade do ar: 6 dicas que vão te ajudar a reduzir os efeitos negativos do tempo seco
É preciso manter boa hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre em determinados horários
Durante o inverno no Brasil diversas partes do país, especialmente o interior do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste e parte da Região Norte, enfrentam números alarmantes de baixa umidade dor ar. Devido ao tempo seco, o corpo humano pode sofrer consequências negativas. Por isso, é importante tomar medidas para se proteger.
O tempo seco também é um predisposto para doenças do sistema respiratório, como rinite e sinusite, por exemplo. Quando o ar está muito seco, ele acaba desidratando a mucosa respiratória e diminui os cílios de proteção presente no nariz. Favorecendo alergias e entrada de bactérias, o que pode levar a essas doenças.
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No que concerne à gravidade da pouca umidade no ar, entre 20 e 30% é considerado estado de atenção. Quando a umidade do ar se encontra entre 20 e 12% já é considerado estado de alerta. Logo, abaixo de 12% de umidade no ar considera-se estado de emergência.
Além da hidratação e de uma boa alimentação, especialistas também recomendam outros tipos de cuidados, como:
Ambientes fechados devem ser arejados regularmente. Uma alternativa é usar vaporizadores assim como recipientes com água em ambientes mais secos.
Consumir bastante líquido, em especial água.
Evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas.
Lave tapetes e cortinas com frequências. Aspire e limpe todos os locais que possam acumular poeira.
Lave a suas roupas de inverno antes de vesti-las. Como ficam muito tempo guardadas no armário, elas tendem a ser contaminadas por fungos e mofo.
Colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória, além de aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.