SAÚDE Baixa umidade do ar: conheça 6 dicas para reduzir o efeito do tempo seco no corpo É preciso manter boa hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre em determinados horários

Durante o inverno no Brasil diversas partes do país, especialmente o interior do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste e parte da Região Norte, enfrentam números alarmantes de baixa umidade dor ar.



Nesta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de umidade abaixo dos 12% para cidades dos estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Devido ao tempo seco, o corpo humano pode sofrer consequências negativas. Por isso, é importante tomar medidas para se proteger.

Os perigos do clima seco

O clima seco dificulta a respiração de quem tem problemas como bronquite e asma e pode provocar sangramentos de nariz. No caso do sol forte, a pele é a parte mais sacrificada, e por isso recomenda-se cobrir bem o corpo com roupa.



Especialistas recomendam beber bastante água para manter a hidratação, bem como fazer refeições nutritivas para repor minerais perdidos no suor – sem nunca abusar da comida para não ter indisposição.





O tempo seco também é um predisposto para doenças do sistema respiratório, como rinite e sinusite, por exemplo. Quando o ar está muito seco, ele acaba desidratando a mucosa respiratória e diminui os cílios de proteção presente no nariz. Favorecendo alergias e entrada de bactérias, o que pode levar a essas doenças.

No que concerne à gravidade da pouca umidade no ar, entre 20 e 30% é considerado estado de atenção. Quando a umidade do ar se encontra entre 20 e 12% já é considerado estado de alerta. Logo, abaixo de 12% de umidade no ar considera-se estado de emergência.

Além da hidratação e de uma boa alimentação, especialistas também recomendam outros tipos de cuidados, como:

Ambientes fechados devem ser arejados regularmente. Uma alternativa é usar vaporizadores assim como recipientes com água em ambientes mais secos.

Consumir bastante líquido, em especial água.

Evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas.

Lave tapetes e cortinas com frequências. Aspire e limpe todos os locais que possam acumular poeira.

Lave a suas roupas de inverno antes de vesti-las. Como ficam muito tempo guardadas no armário, elas tendem a ser contaminadas por fungos e mofo.

Colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória, além de aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.

Crianças e idosos

Crianças e idosos são os mais afetados pela baixa umidade do ar, por isso, é necessário atenção especial a esses dois grupos de pessoas. O cuidado essencial, neste caso, é incentivar a ingestão de bastante água, além de sucos naturais feitos de maneira adequada, e água de coco.

