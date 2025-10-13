A- A+

INVESTIGAÇÃO Menina de 9 anos morre em tiroteio no Recife; menino de 4 anos fica ferido Tiroteio no bairro da Macaxeira deixou uma vítima fatal e outra ferida; Polícia Civil investiga o caso e um suspeito foi preso em flagrante

Uma menina de 9 anos morreu e um menino de 4 anos ficou ferido após serem atingidos por balas perdidas durante um tiroteio na noite da última sexta-feira (10), no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. As crianças estavam na rua onde moravam quando os disparos começaram.

De acordo com informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), policiais do 11º Batalhão foram acionados para a ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública.

Durante a ação, os militares identificaram suspeitos, efetuaram a prisão de um homem e apreenderam uma arma de fogo.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o suspeito foi autuado em flagrante.

"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital, segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso", informou o órgão em nota.

As duas vítimas foram socorridas por moradores e levadas inicialmente para a UPA de Nova Descoberta, também na Zona Norte do Recife.

A menina de 9 anos, atingida no tórax, foi transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central da capital pernambucana, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o menino de 4 anos, atingido na perna esquerda, foi encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas (HOF), em Tejipió, onde passou por procedimento cirúrgico.

Em nota, o Hospital Otávio de Freitas informou que o paciente "passou pelo procedimento cirúrgico e encontra-se estável, sob acompanhamento da equipe multiprofissional da unidade".

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do tiroteio, que teria ocorrido em uma das principais ruas da comunidade.

A principal linha de investigação é de que o confronto envolveu grupos criminosos rivais que disputam a área.

O caso está sendo investigado como homicídio e tentativa de homicídio. Até o fechamento desta edição, a identidade das vítimas não havia sido oficialmente divulgada.

