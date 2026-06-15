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São João Balancê sinfônico marca segunda semana da programação do São João do Recife A Orquestra Sinfônica do Recife rende homenagem a Petrúcio Amorim, em concertos gratuitos, no Santa Isabel. A Banda Sinfônica abre a programação de shows juninos no Sítio Trindade

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A Orquestra Sinfônica e a Banda Sinfônica do Recife abrem a partir de hoje a segunda semana da programação junina oferecida pela Prefeitura do Recife. Além dos dois conjuntos, o público poderá acompanhar as finais dos concursos de quadrilhas adultas e infantojuvenis, Exposição de Culinária Afro-Brasileira, Procissão dos Santos Juninos, dentre outros eventos.

A Orquestra Sinfônica se apresenta hoje e amanhã no Teatro de Santa Isabel, homenageando o cantor Petrúcio Amorim. Na quinta-feira, a Banda Sinfônica subirá ao palco do maior polo junino para abrir a programação de shows do Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, com presenças das artistas Anastácia e Juliana Linhares.

Orquestra Sinfônica

Com regência de José Renato Accioly e do maestro convidado John Mange, os concertos da Orquestra Sinfônica do Recife apresentarão hoje e amanhã quatro peças, todas estreando em novos arranjos, a partir das 20h: “Suíte dos Desenhos de Milena”, de Hudson Nogueira; “Bachianas Brasileiras Nº 1”, de Heitor Villa-Lobos (com regência de John Mange); além de “Suíte Dominguinhos” e “Petruciana”, arranjos de Dominguinhos e Petrúcio Amorim, respectivamente.

As apresentações terão entradas disponibilizadas pela internet e presencialmente. A distribuição virtual será realizada no dia de cada concerto, a partir das 10h, pelo site oficial do Teatro Santa Isabel. Na bilheteria do local também haverá entrega dos tíquetes a partir das 19h.

Apresentações

A Banda Sinfônica irá se apresentar na quinta-feira, a partir das 19h30. O repertório conta com cinco peças, começando pelo “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos. Também serão apresentadas “Balanceiro”, “Depois do Breu”, “Sou o Estopim”, “Tareco e Mariola” e “Feira de Mangaio”, com participação da cantora Juliana Linhares. fO balancê sinfônico seguirá com um arranjo que vai juntar “Feira de Caruaru” com “Forró de Dois Amigos”.

Depois o concerto terá participação especial de Anastácia, que cantará “É tempo de voltar”, “O Sucesso da Zefinha”, “Saudade Matadeira”, “Tenho Sede” e “Eu só Quero um Xodó”, todas dela e de Dominguinhos. A programação da primeira noite de shows no Sítio terá também Santanna, a partir das 22h.

A programação do São João 2026 segue até o dia 29 de junho, alcançando 14 polos. Com o tema “Nossa Raiz”, a festa realizada pela Prefeitura do Recife oferecerá 1,2 mil apresentações.

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