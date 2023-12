Balanço de ataque ucraniano à cidade russa sobe para 14 mortos e 108 feridos

A- A+

Um ataque que Moscou atribuiu ao Exército ucraniano contra a cidade russa de Belgorod, que fica muito perto da fronteira entre os dois países, deixou 14 mortos e 108 feridos neste sábado (30), segundo o balanço atualizado das autoridades russas.

"De acordo com informações atualizadas, 12 adultos e duas crianças foram mortas em Belgorod. Além disso, outras 108 pessoas, incluindo 15 crianças, ficaram feridas", reportou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia em mensagem no Telegram. O ministério havia divulgado antes um balanço de dez mortos e 45 feridos.

A Ucrânia, que ainda não reagiu às acusações russas, realiza regularmente ataques contra a Rússia, especialmente nas regiões mais próximas de seu território, mas o número de vítimas costuma ser menor. O presidente russo Vladimir Putin foi "informado" do ataque contra "áreas residenciais" da cidade, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo as agências de notícias russas.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque "não ficará impune" e acrescentou que conseguiu interceptar dois mísseis e a "maioria dos foguetes lançados contra a cidade".



