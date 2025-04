Balanço de explosão no Irã aumenta para 65 mortos

A- A+

A grande explosão no maior porto comercial do Irã no sábado, que matou 65 pessoas, foi causada por "negligência", disse o ministro do Interior, Eskandar Momeni, nesta segunda-feira (28).

"Os culpados foram identificados e intimados", disse Momeni à televisão estatal, acrescentando que a explosão foi causada por "deficiências, incluindo a falha em seguir as precauções de segurança e negligência".

A explosão, ouvida a dezenas de quilômetros de distância, ocorreu ao meio-dia de sábado no porto de Shahid Rajai, por onde transitam um quinto da produção mundial de petróleo e 85% das mercadorias do Irã.

Fumaça preta subindo no local de uma grande explosão no cais do porto de Shahid Rajaee. | Foto: Crescente Vermelho Iraniano / AFP

"O número de mortos subiu para 65 neste incidente horrível" no porto de Shahid Rajai, disse Mohamed Ashuri, governador da província de Hormozgan, onde o porto está localizado, nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que o incêndio causado pela explosão de sábado ainda não foi extinto. Uma espessa coluna de fumaça preta continua subindo sobre os contêineres empilhados no porto de Shahid Rajai, de acordo com imagens da televisão estatal.

Este porto estratégico fica perto da cidade costeira de Bandar Abbas, no Estreito de Ormuz, 1.000 km ao sul de Teerã.

O Ministério da Saúde pediu aos 650.000 moradores da cidade que fiquem em casa "até novo aviso" devido à fumaça tóxica.

