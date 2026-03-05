Qui, 05 de Março

Ataque de Israel

Balanço de mortos em ataques de Israel no Líbano sobe para 123

O conflito no Oriente Médio foi inciado no último dia de fevereiro, após um ataque de Israel ao Irã

Israel volta a atacar Beirute e suas tropas avançam no sul do Líbano - Foto: Mouhammad Al-Zanaty / AFP

O Ministério da Saúde do Líbano divulgou na noite desta quinta-feira um balanço de 123 mortos em bombardeios de Israel desde o começo da guerra no Oriente Médio.

"O balanço da agressão israelense desde o amanhecer de segunda-feira subiu para 123 mártires e 683 feridos", informou o ministério.

