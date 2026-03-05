A- A+

Ataque de Israel Balanço de mortos em ataques de Israel no Líbano sobe para 123 O conflito no Oriente Médio foi inciado no último dia de fevereiro, após um ataque de Israel ao Irã

O Ministério da Saúde do Líbano divulgou na noite desta quinta-feira um balanço de 123 mortos em bombardeios de Israel desde o começo da guerra no Oriente Médio.

"O balanço da agressão israelense desde o amanhecer de segunda-feira subiu para 123 mártires e 683 feridos", informou o ministério.

