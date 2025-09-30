Qua, 01 de Outubro

Mundo

Balanço de terremoto nas Filipinas aumenta para 26 mortos e 147 feridos

As informações são da agência governamental de ajuda em casos de desastre

O tremor de magnitude 6,9, registrado na noite de terça-feira em frente à ilha de Cebu, derrubou ou danificou pelo menos 22 edifíciosO tremor de magnitude 6,9, registrado na noite de terça-feira em frente à ilha de Cebu, derrubou ou danificou pelo menos 22 edifícios - Foto por ALAN TANGCAWAN / AFP

O balanço do forte terremoto que sacudiu as Filipinas subiu para 26 mortos e 147 feridos, informou a agência governamental de ajuda em casos de desastre nesta quarta-feira (1º, data local).

O tremor de magnitude 6,9, registrado na noite de terça-feira em frente à ilha de Cebu, derrubou ou danificou pelo menos 22 edifícios na região central do país, informou o Conselho Nacional de Redução e Gestão do Risco de Desastres em um boletim.

