MUNDO

Balanço de tragédia em Lisboa sobe para 17 mortos e 21 feridos

O acidente, que aconteceu na tarde de quarta-feira (3)

A polícia trabalha no local de um acidente com um funicular que matou 15 pessoas em Lisboa, em 3 de setembro de 2025. A polícia trabalha no local de um acidente com um funicular que matou 15 pessoas em Lisboa, em 3 de setembro de 2025.  - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

O balanço do descarrilamento do Elevador da Glória, um emblemático bondinho no centro de Lisboa, subiu nesta quinta-feira para 17 mortos após o falecimento de dois feridos durante a madrugada, anunciou a diretora dos serviços de emergência da capital portuguesa, Margarida Castro.

O acidente, que aconteceu na tarde de quarta-feira, também deixou 21 feridos, 11 deles estrangeiros: dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. Margarida Castro disse que a nacionalidade dos falecidos será divulgada posteriormente pelo Ministério Público.

