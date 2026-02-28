ATAQUE
Balanço de vítimas de ataque a escola no Irã sobe para 85 mortos
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro"
O número de mortos em um ataque, neste sábado (28), contra uma escola no sul do Irã subiu para 85, informou a justiça iraniana, depois dos bombardeios americanos e israelenses contra a república islâmica.
"O número de mártires na escola para crianças de Minab aumentou para 85", segundo o Ministério Público local, citado pelo site Mizan Online, do Judiciário.
Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro", que "constitui uma nova página sombria no histórico dos inúmeros crimes cometidos pelos agressores".