Sáb, 28 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ATAQUE

Balanço de vítimas de ataque a escola no Irã sobe para 85 mortos

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro"

Reportar Erro
Balanço de vítimas de ataque a escola no Irã sobe para 85 mortosBalanço de vítimas de ataque a escola no Irã sobe para 85 mortos - Foto: Jack Guez / AFP

O número de mortos em um ataque, neste sábado (28), contra uma escola no sul do Irã subiu para 85, informou a justiça iraniana, depois dos bombardeios americanos e israelenses contra a república islâmica.

"O número de mártires na escola para crianças de Minab aumentou para 85", segundo o Ministério Público local, citado pelo site Mizan Online, do Judiciário.

Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro", que "constitui uma nova página sombria no histórico dos inúmeros crimes cometidos pelos agressores".

Leia também

• Chanceler iraniano pede à ONU que 'criminosos' sejam responsabilizados após ataque de EUA e Israel

• Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

• Ataque de EUA e Israel ao Irã: alvos eram aiatolá Khamenei e presidente do país

Reportar Erro

Veja também

Newsletter