A- A+

BALANÇO Carnaval de Pernambuco 2025: Governo encerra ciclo com fortalecimento histórico da cultura popular Das mais de 1.000 contratações realizadas para o Carnaval 2025, mais de 90% foram artistas pernambucanos, que tiveram um destaque maior através do palco Pernambuco Meu País

O Governo de Pernambuco encerra o ciclo do Carnaval 2025 com um fortalecimento histórico da cultura local. Foram mais de R$ 39,5 milhões investidos em ações voltadas à cultura.

A gestão realizou mais de 1.000 contratações, realizadas através da Secretaria de Cultura (Secult), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur); sendo 87% via inscrições da convocatória e 98% de artistas pernambucanos, que impulsionaram a economia criativa do Estado.

Pernambuco Meu País no Carnaval 2025

Com a primeira edição do “Pernambuco Meu País no Carnaval”, um espaço maior na grade de programação da festa foi dedicado às tradições culturais do Carnaval de Pernambuco e aos artistas pernambucanos.

O projeto cultural, que é pioneiro do Governo Raquel Lyra, estreou no Carnaval com duas grandes estruturas, uma na cidade de Olinda e outra no Recife.

Na Capital pernambucana, o palco, montado no jardim do Museu Cais do Sertão, contou com uma programação 100% destinada aos artistas de Pernambuco.

Já em Olinda, o palco foi instalado na Praça do Carmo, sendo um espaço para um grande intercâmbio cultural dos mais diversos ritmos musicais do País durante o Carnaval, apresentando 80% da programação formada por artistas pernambucanos.

A secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula, ressaltou a relevância do Palco Pernambuco Meu País no Carnaval como espaço cultural para os artistas locais na grade do Carnaval pernambucano.

"Podemos afirmar que o Carnaval pernambucano teve a cultura popular como grande protagonista [...]. Somente no palco Pernambuco Meu país, no Recife, que foi dedicado à cultura popular, tivemos mais de 60 atrações 100% pernambucanas. Esse espaço já era uma demanda da categoria, e esse palco foi um sucesso. Temos depoimentos muito positivos de artistas que passaram por aqui. Em Olinda, na Praça do Carmo, mais de 80% da contratação foi dos nossos artistas pernambucanos, mas também fazendo uma grande mistura, né, que é a característica do Carnaval de Pernambuco", afirmou Cacau de Paula.

De acordo com dados da pesquisa de satisfação da Secretaria de Turismo, os turistas que vêm para Pernambuco para curtir o Carnaval preferem assistir aos shows e apresentações dos artistas locais. Segundo o estudo, 95,12% aprovaram a programação cultural do Carnaval 2025 e 93,78% pretendem voltar ao estado em outros carnavais.

"Eles preferem vir para Pernambuco curtir e assistir aos nossos artistas locais, e o Governo de Pernambuco fez isso com muita maestria [...]. E nos, da secretaria de turismo, estamos muito felizes com os crescimentos dos percentuais que tivemos este ano", disse o secretário de turismo Paulo Nery.

Carnaval, do Sertão ao Litoral

Contemplando programações em mais de 100 municípios, nas quatro macrorregiões, as festividades apoiadas e realizadas pelo Governo de Pernambuco no Carnaval 2025 contabilizaram mais de 600 horas de apresentações durante todo o ciclo carnavalesco do Estado, que durou 43 dias, de 02 de fevereiro a 16 de março de 2025.

O grande destaque foi o “Cortejo Brincantes de Pernambuco”, que aconteceu pela segunda vez no calendário momesco e rodou setes cidades pernambucanas: Olinda, Recife, Caruaru, Ipojuca, Arcoverde, Triunfo e Bezerros. No projeto, foram investidos R$1,3 milhão e contratadas 60 atrações. Entre elas: bonecos gigantes, papangus, afoxés, bois, caboclinhos, maracatus, ursos, caiporas, caretas, blocos carnavalescos de frevo e grupos percussivos.

"Tivemos o compromisso de valorizar os artistas e a cultura pernambucana que têm relação com a tradição carnavalesca. Pernambuco é o estado brasileiro que tem o maior número de registros como patrimônio imaterial, e vários deles estão ligados a essa tradição carnavalesca. O Frevo, que além de patrimônio nacional e patrimônio da humanidade, os Maracatus, os Caboclos... Esses foram os verdadeiros protagonistas do nosso Carnaval em todos os cantinhos do estado, do Sertão ao Litoral", declarou a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Calendário além do Carnaval 2025

Além disso, também foram realizados investimentos na ordem de R$ 2,5 milhões em 43 encontros tradicionais e festivais especiais que já fazem parte do calendário cultural do estado no período carnavalesco. Entre eles, Pré-Amp, Rec-Beat, Garanhuns Jazz Festival, Festival Cena Peixinhos, Polo Hip Hop e Polo Afro Nação Xambá.

O apoio das festividades em mais de 100 municípios das quatro macrorregiões do estado pelo Governo de Pernambuco contou com o apoio da Fundarpe e Empetur.

Além desses, também recebem incentivo do governo o 28º Encontro de Maracatus de Baque Solto de Nazaré da Mata, o 36º Encontro de Bonecos Gigantes de Olinda; a Noite dos Tambores Silenciosos de Olinda, o 19º Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca do Brasil, Boi da Macuca, Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho, Troça Carnavelesca Mista Cariri, Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda e o Clube Carnavalesco Misto Elefante.

Focados na valorização e na salvaguarda da cultura popular pernambucana, 62% dos incentivos foram voltados unicamente para a linguagem; e 29% das contratações foram em dança de tradição carnavalesca, música de difusão de repertório carnavalesco e orquestras.

Veja também