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ACIDENTE| Balão cai em terreno e mobiliza bombeiros na Zona Norte do Rio do Janeiro Objeto foi visto por moradores de bairros do Grande Méier na manhã deste domingo; incêndio foi controlado pelos bombeiros e não houve feridos

Na manhã deste domingo (2), moradores da região do Grande Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram surpreendidos pelo barulho de uma intensa queima de fogos de artifício. Os estampidos anunciavam a queda de mais um balão de grandes proporções na cidade, que pôde ser visto de diferentes bairros da região, como Piedade, Água Santa e Encantado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier foi acionado às 7h43 para uma ocorrência de queda de balão na Rua Adolfo Bergamini, no Engenho de Dentro, na altura do Supermercado Guanabara, próximo da estação de trem do bairro.

Ao chegarem ao local, a equipe constatou que o balão já havia sido consumido pelas chamas. O fogo atingiu um terreno e foi controlado pela corporação. Não houve registro de vítimas.

Soltar balão é crime

O caso relembra que a legislação ambiental prevê pena de um a três anos de detenção ou multa para quem fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo balão caído no Engenho de dentro.

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