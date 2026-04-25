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RIO DE JANEIRO Balão cai na praia de Copacabana na manhã deste sábado Soltar balão é crime e perigoso à segurança e ao meio ambiente

Um balão caiu na praia de Copacabana na manhã deste sábado (25). Policiais militares do 19º BPM, no mesmo bairro, avisataram e fizeram o recolhimento do artegato, já no espelho d'água do mar. Vale lembrar que soltar balão é crime e perigoso à segurança e ao meio ambiente.

Os agentes da PM estavam em patrulhamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, quando perceberam o que acontecia. Eles então procederam, de imediato, ao local, para a retirada do balão, prevenindo os possíveis riscos mencionados.

O balão foi encaminhado à 13ª DP para as medidas cabíveis.

Na última quinta-feira, reportagem do Bom Dia Rio, da TV GLOBO, flagrou a queda de outro balão, ainda em chamas, sobre uma casa em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. O artefato atingiu o aparelho de ar-condicionado da residência, que começou a pegar fogo.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998) proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balão.

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