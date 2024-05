A- A+

Notícias Balão cai no mar de Copacabana perto do palco de Madonna A queda ocorreu na manhã de sábado (4) a cerca de 300 metros da areia, veja fotos

Um balão de cerca de 20 metros caiu no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (4).

Segundo Daniel Andrade, proprietário de uma escola de stand-up paddle, a queda ocorreu por volta das 7h30, na altura do posto 3, a uma distância de aproximadamente 300 metros do início da faixa de areia, onde há um palco montado para palco do show da cantora Madonna.

O balão estaria levando fogos e afundou após flutuar por um período de cerca de cinco minutos.

— Estava fazendo imagens do nascer do sol com um drone quando avistei o balão caindo. Era bem grande. Ele ainda demorou um pouco para afundar — disse Daniel Andrade.

Não houve registro de tentativas de resgate do balão. A queda ocorreu em uma área do mar onde não havia nenhuma embarcação próxima.

