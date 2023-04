A- A+

RIO DE JANEIRO Balão fica na rota de voo do Aeroporto Santos Dumont e avião passa perto antes de pousar O balão estava caindo na água, nas proximidades das praias do Flamengo e de Botafogo

Um balão foi visto na rota de voo do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (22).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um avião passa perto do objeto antes de pousar.





O balão estava caindo na água, nas proximidades das praias do Flamengo e de Botafogo, na Zona Sul da cidade.



Além de provocar risco ao espaço aéreo, o ato de fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental, previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605, de 1998, com pena que varia de 1 a 3 anos de prisão.

