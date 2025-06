Balão pega fogo no ar e despenca em Praia Grande (SC); governador confirma 8 mortes e 2 resgates

A- A+

Um balão com pelo menos 22 pessoas despencou após pegar fogo no céu. O caso aconteceu na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, Santa Catarina.

Informações iniciais divulgadas pelo governador do estado, Jorginho Mello, apontam oito mortes confirmadas e dois sobreviventes resgatados com vida. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

"Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local", afirmou o governador de Santa Catarina.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão no alto e em chamas. Em seguida, o cesto cai ao chão. Diversas equipes de socorro atuam na área.

