resfriado Balas de hortelã aumentam estado de alerta em pessoas com resfriado, sugere novo estudo Vapores têm benefícios terapêuticos e pesquisas anteriores já demonstraram que os aromáticos, como a menta, têm impacto direto no bem-estar

Uma pesquisa realizada por cientistas da Faculdade de Psicologia da universidade de Cardiff mostra que chupar balas de hortelã aumenta o estado de alerta em pessoas com resfriados.

"Sabe-se que os vapores têm benefícios terapêuticos — e pesquisas anteriores demonstraram que os aromáticos, como a menta, têm impacto no nosso bem-estar quando estamos doentes e com saúde perfeita — então achamos plausível que as balas de menta pudessem ajudar a reduzir o mal-estar associado ao resfriado comum e seus sintomas”, afirmou Andy Smith, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Cardiff, que liderou a pesquisa.

O estudo, "Efeitos de Doenças Leves do Trato Respiratório Superior e da Sucção de Balas de Menta no Humor e no Desempenho", foi publicada no World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences, e testou 81 estudantes ao longo de 10 semanas. Dezessete dos participantes desenvolveram uma doença leve do trato respiratório superior durante o estudo. Seis dos participantes doentes receberam balas de menta, seis receberam caramelo e cinco não receberam doces.

Dos 64 participantes saudáveis do grupo de controle, 21 chuparam balas de menta, 22 receberam balas placebo e 21 não comeram nenhum doce. Os controles saudáveis e os participantes doentes foram submetidos a testes de humor, desempenho e tempo de reação.

Como resultado, o estudo confirmou que estar resfriado estava associado a tempos de reação mais lentos, movimentos oculares mais lentos e redução do estado de alerta. E que chupar uma bala de hortelã aumentava o estado de alerta tanto em pessoas resfriadas quanto em saudáveis. No entanto, não houve efeitos significativos da chupada de bala de hortelã no desempenho.

"Esses resultados mostram que, com a compreensão correta, coisas simples podem ser feitas para melhorar nosso bem-estar quando não estamos bem — e isso inclui comer uma bala de hortelã para ajudar com um resfriado", concluiu Smith.

