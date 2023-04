Balcão de Direitos oferece, nesta sexta (27), emissões gratuitas de certidões em Itamaracá

A- A+

A Ilha de Itamaracá, no Grande Recife, receberá, nesta sexta-feira (28) o Balcão de Direitos. Programa do Governo do Estado, o balcão oferece serviços gratuitos de emissão de segundas vias de certidões de Nascimento, Casamento e Óbito.



O balcão estará instalado na Casa de Recuperação Sonho de Deus, na Estrada Velha do Lixão, no Loteamento Villa Rica, e funcionará das 8h ao meio-dia.



Além de moradores de Itamaracá, poderão retirar documentos residentes de municipios vizinhos. A última vez que o programa esteve lá foi em 2019, segundo a Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH).

"Nossa intenção é aumentar o alcance dos nossos serviços, voltando outras vezes para outras cidades do Litoral Norte de Pernambuco. O serviço, além de fortalecer o processo de cidadania e de inclusão, promove direitos humanos, garantindo os direitos básicos de cada cidadão”, explicou o secretário executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora.



Posto fixo

Além do serviço itinerante, o Balcão de Direitos funciona de segunda a sexta-feira no Recife, na Rua Djalma Farias, 250, Bairro do Torreão, no Recife, das 9h às 16h.

