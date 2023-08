A- A+

Grande Recife Balcão de Direitos realiza ação itinerante no Recife e em Jaboatão; confira datas e serviços Além das ações itinerantes, o programa funciona em ponto fixo, de segunda a sexta-feira, no Torreão

O programa Balcão de Direitos, do Governo de Pernambuco, faz ação em bairros do Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (15) e também no sábado (19).

Na lista de serviços oferecidos gratuitamente, estão emissão de segundas vias de certidões de Casamento, Nascimento e Óbito, acompanhados de serviços para averbação do óbito e do divórcio na certidão e registro tardio (requerimento de registro de nascimento formulado após o prazo legal de 15 dias).

Veja datas e locais:

Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, nesta terça-feira (15), das 8h às 12h.

No Conjuntos Praia Sul, na EREM Prof. Benedito Cunha Melo

No Curado, na Ceasa, neste sábado (19), das 8h às 12h para atendimento da população.

Balcão de Direitos

Só nestes sete meses de 2023, o programa já realizou. 8.073 atendimentos, alcançando a emissão de 7.604 documentos para população de baixa renda em Pernambuco.

De acordo com Jayme Asfora, secretário executivo de Direitos Humanos, os números mostram o impacto direto do programa.

"Os números demonstram o impacto direto do Balcão de Direitos na vida da população pernambucana. Através desses serviços, estamos não apenas proporcionando o acesso a documentos essenciais, mas também empoderando as pessoas para que possam desfrutar plenamente de seus direitos", afirma o gestor.

Posto fixo

Além do itinerante, o programa funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Djalma de Farias, 250, Bairro de Torreão, no Recife. Para contato, o telefone é o: (81) 9.9488-2311.







