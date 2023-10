Balcão de Direitos realiza emissão gratuita de segundas vias de documentos neste final de semana

A- A+

Com o objetivo de facilitar o acesso da população pernambucana à documentação civil de forma gratuita, o Balcão de Direitos realiza neste final de semana uma ação itinerante na área central do Recife. A iniciativa, promovida pelo Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), realiza a emissão de segundas vias de documentos.

Na sexta-feira (6), a ação será realizada no Sesc Santo Amaro, das 8h às 12h. Já no sábado (07), o Balcão estará na Igreja Batista da Capunga, no bairro da Boa Vista, também das 8h às 12h.

Por meio do programa é possível garantir uma nova via das certidões de casamento, nascimento e óbito. O Balcão de Direitos também realiza atendimentos relacionados à averbação de óbitos, divórcios e registro tardio, procedimento que permite o registro de nascimento após o prazo legal de 15 dias.

O Secretário Executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora, destaca a importância das atividades itinerantes para promover a cidadania em Pernambuco.

“O Balcão de Direitos é uma iniciativa fundamental para a promoção da cidadania em nosso estado. Ampliar nossas atividades itinerantes nos permite alcançar ainda mais pessoas e garantir direitos fundamentais para suas vidas. Só este ano, de janeiro a agosto, já emitimos 9.274 documentos e realizamos mais de 40 ações no Estado de Pernambuco”.

Além das ações itinerantes, o Balcão de Direitos mantém um ponto de atendimento fixo na Rua Djalma de Farias, 250, Bairro de Torreão, no Recife. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



