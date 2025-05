A- A+

NATUREZA Baleia da segunda maior espécie do mundo aparece em Angra dos Reis; veja Espécie pode atingir até 27 metros de comprimento e cerca de 70 toneladas

Uma baleia da segunda maior espécie do mundo foi vista nadando próximo à superfície do mar na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O flagrante da aparição da baleia-fin (Balaenoptera physalus) foi feito na última quinta-feira (15). Essa espécie pode atingir até 27 metros de comprimento e cerca de 70 toneladas.

A espécie baleia-fin não é recorrente na costa do Sudeste do Brasil, mas pode aparecer em períodos de migração.

A gravação foi feita com um drone pelo guia de turismo Christian Meira, da agência Ilha Grande Passeios, que cedeu às imagens à Folha de Pernambuco. Assista:

Em entrevista à TV Rio Sul, o guia disse que estava em uma lancha, no começo da manhã, quando ouviu um barulho.

"Era ela respirando fora d'água. Então eu olhei e não encontrei. Peguei meu drone e fiquei procurando na redondeza de onde eu estava [...] Com isso, ela resolveu aparecer, depois de quase 25 minutos à espera dela, quando surgiu na imagem eu não pude acreditar no tamanho daquele mamífero”, disse o guia.

Baleia-fin

A baleia-fin é a segunda maior espécie do mundo, ficando atrás apenas da baleia-azul, que pode pesar até 180 toneladas.

"É encontrada em todos os oceanos do mundo. Seu nome se deve a uma barbatana fácil de localizar em suas costas, perto da cauda", explica a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês).

Essa espécie costuma habitar regiões dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e habitar regiões frias, como as águas subárticas e antárticas.

No inverno, muitas migram para águas mais tropicais ou temperadas para reprodução. Essas migrações podem ser de até milhares de quilômetros por ano.

