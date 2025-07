A- A+

RIO DE JANEIRO Baleia é atingida por barco em Arraial do Cabo e caso está sendo investigado; veja o vídeo Imagens foram gravadas no domingo (6) por passageiros de outra embarcação que passava pelo local na região conhecida como Boqueirão, perto da Praia dos Anjos

Uma baleia foi atingida por uma embarcação, no último domingo (6), quando nadava no mar. As imagens foram gravadas por passageiros de outra embarcação na região conhecida como Boqueirão, perto da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O momento exato em que o barco atinge a baleia é registrada em vídeo. A Fundação Municipal do Meio Ambiente diz que o caso está sendo monitorado.

No vídeo é possível perceber a indignação das pessoas que assistem a cena. "Meu Deus, coitadinha dela ( a baleia)!" diz uma mulher. Outra fala: "olha o cara por cima dela". Nisso, uma voz que parece vir do barco que provocou o acidente responde" "Você consegue ver debaixo da água? Cala a boca aí, rapaz. Vai aprender, bobalhão!" Será que machucou ela?" pergunta mais uma voz vinda do barco vizinho.

"Até o momento não temos registro desse animal machucado, encalhado ou morto na praia. Os projetos foram acionados e a gente não tem nenhum registro aqui na região. É importante frisar que o monitoramento na água para esse tipo de incidente compete ao ICMBio e a Marinha do Brasil" informou Iacy Gallo, coordenadora do Projeto Mar de Baleias.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), através da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo (Resex) informou que o caso está sendo investigado pela equipe de fiscalização do órgão em parceria coma Polícia Federal e que o responsável será autuado e encaminhado para as investigações criminais junto aos órgão competentes.

A prefeitura de Arraial do Cabo orienta que para organização de passeio de barco de forma segura e legal no município, os visitantes devem contratar apenas embarcações certificadas. Para estar de acordo com as normas, estas embarcações precisam estar registradas no cadastro oficial do Ministério do Turismo e ser beneficiárias da Resex.

Esses documentos que devem ser apresentados no momento da contratação do passeio precisam também estar expostos em local visível no barco. As dúvidas podem ser esclarecidas com a Secretaria de Turismo do município pelo telefone (22) 2622- 1949. Outra fonte de orientação é o ICMBio que pode ser acessada pelo número (21) 97894-8465.

