Baleia é libertada na Baía de Sydney, após 22 horas presa a cordas e boias; veja vídeo

Uma jovem baleia jubarte foi libertada, nesta sexta-feira, depois de ter ficado presa entre cordas e boias durante 22 horas na Baía de Sydney, na Austrália.

Equipes de emergência na maior cidade australiana receberam uma ligação na tarde de quinta-feira, informando que o animal estava emaranhado.

A rescue operation is underway for a whale caught in a net off the coast of Sydney. Reporter @liamtapper has more.



