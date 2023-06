A- A+

Rio de Janeiro Baleia é vista exibindo saltos no mar perto da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Saltos são registrados por banhistas. Nesta época do ano, elas costumam passar pelo litoral do Rio enquanto migram para o Arquipélago de Abrolhos, na Bahia

Quem estava na praia da Barra da Tijuca na manhã desta sexta-feira (9) pôde ver nada menos que uma baleia exibindo saltos no mar.



Antes de ir trabalhar, Guilherme Braga, de 43 anos, foi mergulhar e registrou as belas cenas em seu barco. Ele tem uma empresa de aluguel de embarcações e é diretor da ONG Parley For the Oceans.

— Nunca tinha visto isso, a baleia quase encostou na pedra de uma das lajes que existem ali. Ela veio de perto da praia, onde eu a avistei, e passou das Ilhas Tijucas. Pulando e se exibindo direto. Foi incrível, um show — contou Braga, que viu a baleia quando subiu em seu barco. Decidiu ir atrás dela para observá-la mais de perto.

De acordo com Guilherme, a baleia nadou entre a Praia da Barra e as Ilhas Tijucas e depois seguiu em direção ao oceano.



Ele acredita ser uma baleia jubarte e explica que, nesta época do ano, elas estão migrando para o Arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Nesse caminho, elas costumam passar pelo litoral do Rio, algumas bem rente à costa.

