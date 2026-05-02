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MUNDO Baleia encalhada na Alemanha é liberada no Mar do Norte Animal, apelidado de Timmy, passará a ser monitorado através de um transmissor por GPS

A baleia-jubarte encalhada há semanas na costa da Alemanha foi liberada, neste sábado (2), em águas abertas do Mar do Norte, disse à AFP uma promotora da missão de resgate, que rebocou o animal em uma barcaça.

Apelidada de "Timmy" pela mídia alemã, a baleia foi encontrada em 23 de março em um banco de areia perto da cidade de Lübeck, no norte do país.

O cetáceo se soltou várias vezes, mas voltou a encalhar. Alguns especialistas consideraram que já estava agonizando e as autoridades alemãs consideraram o resgate inútil.

No entanto, diante do interesse e da empatia gerados por "Timmy", dois empresários lançaram uma última operação para rebocar a baleia da costa do Báltico para o Mar do Norte.

Karin Walter-Mommert, uma das empresárias que financiou a iniciativa, afirmou à AFP que "Timmy" deixou a barcaça por volta das 08h45 locais (03h45 de Brasília), em frente à costa da Dinamarca.

O animal expeliu ar ao sair da barcaça e agora nada de forma autônoma e livre. Por enquanto, vai na "direção certa" e "deveria seguir margeando a costa norueguesa na direção do Ártico", explicou.

A volta do animal ao mar é o final de uma saga que manteve a Alemanha em vigília desde o fim de março.

Desde que encalhou pela primeira vez, a baleia se tornou um fenômeno nacional. Emissoras de TV, veículos digitais e muitos influenciadores acompanharam as operações de resgate.

A decisão das autoridades de desistir destas tentativas, no começo de abril, provocou indignação e, por fim, elas aceitaram o plano financiado pelos dois empresários.

A iniciativa tampouco esteve isenta de críticas. Vários especialistas assinalaram que o animal estava muito debilitado e que o plano da barcaça só aumentaria seu sofrimento.

Mas dois veterinários que examinaram o cetáceo com cerca de 12 metros consideraram que era "transportável do ponto de vista médico".

Segundo Walter-Mommert, a baleia apresentava, na manhã deste sábado, "pequenos ferimentos, causados provavelmente pelo transporte no mar agitado, mas só superficiais".

Um transmissor por GPS permitirá agora acompanhar a trajetória da baleia.

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