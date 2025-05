A- A+

RIO DE JANEIRO Baleia-jubarte é avistada em praia de águas cristalinas em Arraial do Cabo (RJ); veja vídeo Registro do mamífero foi feito no último domingo na Praia Grande, uma das mais populares da cidade

Ainda não é tempo de férias. Mas as águas fluminenses têm recebido cada vez mais visitantes. Tubarões, e de diferentes espécies, têm marcado presença por aqui. E no último domingo, um pesado mamífero foi quem deu um verdadeiro show. Uma baleia-jubarte aproveitou o dia de sol nas águas cristalinas da Praia Grande, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O registro foi feito pela equipe da Agência Arraial 360 graus, que compartilhou as imagens em seu perfil no Instagram ( @arraialdocabo360graus). A gravação, que foi feita do alto, mostra a baleia nadando calmamente e distante da faixa de areia. Em alguns momentos, ela faz um giro, ou lança um borrifo.

Oficialmente, a temporada de avistamento das baleias jubarte tem início no litoral do Estado do Rio de Janeiro em junho. Este período e se estende até agosto em águas fluminenses. Assim como no ano passado, alguns indivíduos são avistados já em maio.



A costa do estado do Rio é caminho de passagem para as jubartes quando saem das geladas águas da Antártica rumo ao Banco dos Abrolhos, no litoral sul da Bahia. A região de destino é atrativa para a espécie por conta das águas mais quentes, ideal não só os indivíduos que buscam se reproduzir, como as fêmeas que vão dar à luz e para conforto dos filhotes.

O primeiro registro oficial de baleia-jubarte desta temporada ocorreu em Ilhabela, no litoral de São Paulo, por três caiçaras da Praia do Bonete, no final de abril. Os pescadores responsáveis pelo registro divulgaram as imagens nas redes sociais. Em um dos vídeos publicados, é possível ver uma baleia fazendo movimentos acrobáticos no mar, característicos da espécie, que é carismática e possui como comportamento natural saltar e bater a cauda, definidos como "atividades aéreas".

Veja também