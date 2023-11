Baleia vista há mais de 3 décadas é encontrada com vida, mas morre encalhada nos EUA

A- A+

Uma baleia jubarte desaparecida há mais de 30 anos ficou encalhada na costa de uma ilha no Atlântico Norte e morreu. O macho adulto foi encontrado vivo na Reserva do Parque Nacional da Ilha Sable, que fica cerca de 177 quilômetros a sudeste do continente de Nova Scotia. O caso, ocorrido no dia 2 de novembro, foi divulgado pela Marine Animal Response Society nesta terça-feira.

A Ilha Sable é conhecida pelos cavalos selvagens e a colônia de leões-marinhos, que podem ser visitados mediante permissão da Canada Parks. A agência governamental do Canadá é responsável pela gerência de parques nacionais, áreas de conservação, locais históricos e outras áreas protegidas do país.

"Algumas situações envolvendo animais vivos são realmente difíceis de lidar devido a preocupações com a segurança, localização, logística e o tamanho do animal. Quando todas essas coisas se chocam, a resposta pode ser quase impossível, causando grande tristeza para todos os envolvidos. Dado o tamanho da jubarte e sua localização no lado sul em condições perigosas de ondas, não havia muito que poderia ser feito para ajudar essa baleia", escreveu a Marine Animal Response Society em uma publicação oficial.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos afirma que baleias jubartes adultas, como a encontrada na Ilha Sable, podem crescer entre 13 e 14 metros de comprimento e pesar, no mínimo, 35 toneladas.

Encontrada depois de três décadas

A baleia jubarte morreu dias após encalhar, mas os oficiais de Canada Parks fotografaram a parte inferior da cauda da baleia, enquanto ela ainda estava viva. O registro permitiu que pesquisadores associassem o animal a uma baleia vista pela primeira vez décadas antes.

De acordo com o Serviço Nacional de Parques dos EUA, jubartes podem ser identificadas por marcas distintas na parte inferior de suas caudas, chamadas de flukes. Pesquisadores do Centro de Estudos Costeiros de Massachusetts e do Allied Whale do College of the Atlantic examinaram a fotografia e confirmaram que a baleia foi avistada pela primeira vez em 1982, na República Dominicana. O animal tinha, pelo menos, 43 anos e foi visto pela última vez no início dos anos 1990.

"Só podemos imaginar o que ele estava fazendo nesse tempo", escreveu o Centro de Estudos Costeiros em outra postagem nas redes sociais sobre a jubarte.

As circunstâncias na Ilha Sable impediram uma necropsia e impossibilitaram os oficiais descobrirem a causa da morte da baleia. Segundo as autoridades, não foram observados sinais externos de ferimentos ou traumas.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Acordo Israel-Hamas: Por que o Catar se firmou como um mediador na guerra em Gaza?